Putevi Srbije o izmeni u režimu saobraćaja zbog radova

BEOGRAD – Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je na deonici Crkvine – Tutin zbog radova od danas do 1. novembra naredne godine na szazi obustava saobraćaja, a alteranativni putni pravac je Pazarište-Dojeviće-Novi Pazar-Tutin, za lokalni saobraćaj – povremeno propuštanje vozila u toku dana, dok će u toku noći biti na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Do 18. decembra od 7 do 15 časova izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza dela auto-puta E-75 na deonici od petlje Batočina do petlje Pojate.

