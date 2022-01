„Putevi Srbije“: Oprez zbog poledice, kamioni na prelazima do šest sati

BEOGRAD – JP Putevi Srbije upozorava da postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura.

Kroz naseljeno mesto Leskovac – drž. put I B reda br. 39, koji se poklapa sa gradskom ulicom Bulevar oslobođenja od raskrsnice sa Ulicom Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice sa Ulicom Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića, danas od 18 časova do 14. januara do 10 časova biće obustavljen saobraćaj zbog održavanja priredbe „Doček pravoslavne Nove 2022. godine na trgu“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.