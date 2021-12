Putevi Srbije: Radovi na nekim putnim pravcima

BEOGRAD – Petlja „Šimanovci“ – petlja „Pećinci“, smer Beograd-Šid, do 31. decembra radovi na zameni žičane ograde, uz odvijanje saobraćaja voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Selište – Zaječar, tunel Strmen, do 22. decembra od 7.30 do 16.30 časova, radovi na popravci i održavanju osvetljenja u tunelu, uz naizmenično propuštanje vozila i moguću kratkotrajnu obustavu saobraćaja od 15 do 20 minuta.

Na Čestobrodici magla smanjuje vidljivost do 50 metara

Na teritoriji Zaječara, na prevoju Čestobrodica, zbog magle vidljivost je smanjena do 50 metara, saopštilo je jutros Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Savetuje se maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidlkjivost na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na putnim objektima preko reka.

(Tanjug)

