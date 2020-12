Putevi Srbije upozoravaju na maglu na pojedinim deonicama

BEOGRAD – Putevi Srbije upozoravaju vozače na smanjenu vidljivost zbog magle na Čestobrodici gde je to 50-70 metara, na Tresibabi od 50-100 metara, na Babinom Zubu do 50 metara, a na teritoriji opštine Negotin i na Rtnju do 100 metara.

Takođe Putevi obaveštavaju da je normalizovan saobraćaj u oba smera na Obilaznici oko Beograda, na deonici od petlje Orlovača do kružnog toka Resnik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.