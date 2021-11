Putevi Srbije upozoravaju na vlažne kolovoze, sneg, odrone

BEOGRAD – Putevi Srbije upozoravaju vozače da na pojedinim deonicama na najopterećenijim putnim pravcima ima snega, zbog čega preporučju opreznu vožnju.

Navode da snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Valjeva i Vranja. Takođe, kolovozi su vlažni na putnim pravcima drugog prioroteta i to u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Užica, Vranja.

(Tanjug)

