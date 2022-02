Putevi Srbije: Vozači, na put nikako bez zimske opreme

Upozoravaju na izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama, pa tako na autoputu E-75 od petlje Surčin prema petlji Ostružnica navode da će se sutra od 10 do 16 časova zbog radova na sanaciji kolovoza u smeru Beograd – Niš saobraćaj odvijati preticajnom trakom.

Na Obilaznici oko Beograda od petlje Beograd do petlie Batajnica do 10. februara od 8 do 17 časova traju radovi u oba smera, a saobraćaj se zbog toga odvija voznom i preticajnom trakom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.