Radić: Apsurdno je da se remontuju avioni iz muzeja koji četvrt veka stoje na livadi

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da je potpuno apsurdna ideja da se za Vojsku Srbije remontuju avioni Orao koji su izbačeni iz upotrebe 1996. i pune 23 godine stajali na livadi pored Muzeja vazduhoplovstva u Surčinu.

U izjavi agenciji Beta, Radić je rekao da je ta ideja posledica nastojanja da se po svaku cenu nametne program modernizacije aviona Orao, iza koje stoji pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, ali da je reč o projektu koji zahteva mnogo novca i tehnološkog rizika sa vrlo neizvesnim rezultatom.

Portal Tangosiks preneo je ranije, pozivajući se na vazduhoplovnog novinara i publicistu Svetozara Jokanovića, da je Srbija počela remont aviona NJ-22 koji su povučeni iz naoružanja i koji su više od dve decenije stajali ispred Muzeja vazduhoplovstva u Surčinu.

Kako se navodi, prvi će iz muzeja u Remontni zavod „Moma Stanojlović“ u Batajnici biti prebačen dvosedi Orao evidencijskog broja 25505 koji je povučen iz naoružanja u junu 1996. godine, od kada je stajao na livadi kod muzeja.

Reč je o letelici koja je od 1987. godine do povlačenja iz upotrebe imala 1.182 leta i u vazduhu provela svega 555 sati, a koja je najveći deo službe provela u 241. lovačko-bombarderskoj avijacijskoj eskadrili.

Radić je ocenio da je to posledica činjenice da je svega sedam dvosedih Orlova trenutno u resursu u Vojsci Srbije a da su oni pogodniji za modernizaciju jer je plan da se, nakon tog procesa, prva kabina sačuva za pilota a druga za operatora naoružanja.

„Direktan sam svedok da je to opasna ideja i tehnološki veoma riskantna. Jer taj avion je još od 80-ih godina imao problema sa hidraulikom i dosta udesa izazvanih tehničkim faktorom. S obzirom na stanje tih aviona i kako oni izgledaju, neverovatno je da neko želi da ulaže u njih“, rekao je Radić.

Prema njegovim rečima, ako bi se ta zamisao i sprovela i ako bi bili modernizovani svi Orlovi dvosedi, ostaje pitanje kako bi se održavala trenaža postojećih pilota i kako bi se sprovodila obuka novih pilota, jer se time gube svi avioni sa dvostrukim komandama.

„I tako se stiglo do aviona iz muzeja. Veliki je problem u kakvom su stanju ti avioni. Oni su prebačeni u muzej 1996. godine kao neka ‘tiha’ rezerva, ali nikada se nije radilo na održavanju tih aviona. Imam skepsu prema toj ideji jer su previše dugo na otvorenom. Sve njihove instalacije će morati da budu zamenjene i to je veliko ulaganje sa riskantnim rezultatom. Pritom, mi nemamo nikakve rezultate modernizacije Orla, iako se najavljuje da će to biti ‘do kraja godine’ još od 2016. godine“, rekao je on.

Radić je rekao da se, u medjuvremenu, troše preostali resursi i životni vek tih aviona.

„Mi ne znamo ni ko bi bio tehnološki partner u toj modernizaciji. Prošlo je tri i po godine a to se još ne zna, a vreme ide. Pritom i remont tog aviona jako dugo traje. Za razliku od standardnog remonta, koji se nekada merio u mesecima, neki Orlovi sada su ušli u remont pre šest godina. Vojsci jeste potrebna modernizacija, ali ostaje otvoreno pitanje da li taj novac treba potrošiti na nešto što predstavlja veliki tehnološki rizik sa neizvesnim rezultatom“, rekao je Radić.

