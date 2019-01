Radić: Blokada računa Ministarstva odbrane pokazatelj da mehanizam potrošnje novca nije vidljiv

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da situacija sa navodnom blokadom računa Ministarstva odbrane Srbije jasno govori da mehanizam potrošnje novca nije vidljiv.

U izjavi za agenciju Beta, Radić je naveo da su u prethodne dve godine sklopljeni veoma vredni poslovi koji se tiču nabavke helikoptera H-145M, tehničke podrške za održavanje lovaca Mig-29 i drugi, ali da vrednost tih poslova nije poznata široj javnosti već je informisanje uglavnom obavljano kroz tabloide i retke izjave zvaničnika.

„Ne postoji zvaničan izvor da smo iz Rusije kupili helikoptere Mi-35 i Mi-17, da se nabavlja naoružanje iz Kine ili nešto od Jugoimport SDPR-a. Iako se već neko vreme prikazuje baterija haubica Nora i nekoliko oklopnih transportera Lazar, nemamo zvaničnu informaciju da su oni uvedeni u naoružanje. Sve su to aktivnosti koje se mere stotinama miliona evra, ali nemamo informaciju kako se to sve finansira, to jest to finansiranje nije ‘čitljivo’ iz budžeta“, rekao je on.

Radić je rekao da je tek vojni budžet za 2019. godinu uvećan za taj iznos nabavki naoružanja ali da je javnost i to saznala indirektno, preko izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vežbi na Pešteru u novembru prošle godine, kada je rekao da će, iako su izdvajanja za vojsku oko 600 miliona evra, realni vojni budžet biti veći od milijarde evra.

„Kada imamo to kao sliku, onda je apsurdno da je Ministarstvo odbrane u blokadi za neku marginalnu sumu. Situacija jasno govori da mehanizmi potrošnje novca nisu vidljivi“, rekao je on i dodao da se informisanje javnosti o pitanjima nabavki naoružanja u Srbiji obavlja mimo službenih kanala.

List Danas ranije je preneo da je račun Ministarstva odbrane u blokadi od kraja novembra 2018. godine, s obzirom da ta institucija duguje nešto manje od 30.000 dinara.

Pozivajući se na bazu podataka na sajtu Narodne banke Srbije, list navodi da se pretraživanjem dužnika u prinudnoj naplati može utvrditi da je to ministarstvo u blokadi zbog iznosa od 27.860 dinara.

Vojni sindikat Srbije uputio je u utorak, 2. januara otvoreno pismo ministru odbrane Aleksandru Vulinu sa pitanjem „da li je ministarstvo bankrotiralo u 2018. godini“ i naveo da su zaposleni poslednju platu i naknade primili sa računa Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

List Danas je takodje objavio i faksimil SMS poruka koje su navodno dobili članovi Vojnog sindikata Srbije, na kojima se vidi da su dve poslednje uplate u decembru dobili sa računa Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

Ministarstvo odbrane je negiralo te tvrdnje i navelo da su zarade isplaćene redovnom procedurom, kao i da su za plate za 2018. godinu projektovana dovoljna sredstva.

(Beta)