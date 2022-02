Radno vreme beogradskih pijaca tokom Dana drzavnosti

BEOGRAD – Sve zelene pijace u sastavu JKP „Gradske pijace“ tokom predstojećeg praznika Dana državnosti, 15. i 16. februara, radiće uobičajeno od 6 do 19 sati.

Pijaca „Palilula“ radiće od 7 do 21 sat, pijaca „Dušanovac“ – prodaja robe iz vozila od 19 do 6 časova, dok će „Otvoreni tržni centar“, poznatiji kao Buvljak, raditi u skladu sa zimskim režimom od 8 do 16 sati, saopštile su „Gradske pijace“.

Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca će tokom praznika raditi po ustaljenom režimu.

Garaža u okviru pijace Palilula biće otvorena od 6 do 21 čas, garaža pijace Zeleni venac takođe od 6 do 21 čas, parking pijace Zemun radiće 24 sata, a parking pijace Dušanovac od 8 do 19 sati.

(Tanjug)

