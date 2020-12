Radno vreme prodavnica za Novu godinu

Epidemiološke mere koje je usvojila Vlada Srbije predviđaju da ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prodavnice i ostali objekti do 20 sati. Ostalim danima u vreme praznika svi objekti mogu da rade do 20 časova. To je ograničenje do kada najduže mogu da rade pojedini objekti, a na samim poslodavcima je da preciziraju tačno radno vreme.

Tako je kompanija Mercator – S saopštila da će većina IDEA, Roda i Mercator prodavnica 31. decembra i 6. januara raditi skraćeno do 18 sati, a neradni dani za sve prodavnice će biti 1. i 7. januar.

Od 2. do 6. januara i od 8. januara važiće redovno radno vreme u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, navodi se u saopštenju.

Maksi prodavnice, kako je objavljeno na sajtu tog trgovinskog lanca, radiće 31.12 i 6.01 radiće do 18 sati, dok će prvog i sedmog januara biti zatvorene.

I Lidl prodavnice rade poslednjeg dana ove godine i šestog januara do 18 časova dok su prvog i sedmog januara zatvorene.

Isto radno vreme za praznike su objavile i prodavnice Univerexporta.

Svi veći tržni centri radiće 31.12 i 6.01 do 18 časova, dok će biti zatvoreni prvog i sedmog januara.

Za vreme novogodišnjih praznika, 1. i 2. januara kao i na Božić, 7. januara, radiće dežurne pošte, saopštile su Pošte Srbije.

U petak, 1. januara Glavna pošta u Beogradu u Takovskoj 2 radiće do 21 čas, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Inače, odlukom Vlade je propisano da do 11. januara svi prodajni i uslužni objekti rade do 20 časova. Iz toga su samo 31.12 i 1. januara izuzeti ugostiteljski objekti kojima je radno vreme ograničeno do 18 časova.

