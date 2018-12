Radno vreme za Novu godinu i praznike

BEOGRAD – Trgovinski i ugostiteljski objekti kao i pojedina javna preduzeća imaju poseban raspored rada tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Zdravstvene ustanove tokom praznika rade uobičajeno. Hitni slučajevi zbrinjavaju se u Urgentnom centru, svim danima, osim srede, kada dežura Vojnomedicinska akademija.

Kada je reč o poštama, njih 46 će dežurati drugog dana Nove godine, dok će 1. januara i za Božić dežurati samo beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Danas, 31. decembra, pošte koje imaju celodnevno radno vreme, radiće skraćeno do 17 sati, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 i pošta na graničnim i administrativnim prelazima.

U sredu, 2. januara, u Beogradu će dežurati pošta u Takovskoj, u Savskoj 2 – od 8 do 15 sati. Pošte u Univereksportu i tržnim centrima Merkator, Stadion i „Imo autlet“, dežuraće tog dana od 8 do 19 sati, a u tržnom centru „Big fešn“ radiće od 9 do 19 sati.

Tog dana dežuraće i sedam pošta u Novom Sadu, po dve u Kragujevcu i Zrenjaninu, i po jedna u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Futogu, Sremskom Mitrovici, Somboru, Subotici, Pančevu, Nišu, Šapcu, kao i na Zlatiboru i Kopaoniku.

U nedelju, 6. januara, pošte koje rade ceo dan, radiće do 17 sati, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 i pošta na graničnim i administrativnim prelazima.

Beogradski „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom praznika i to 1, 2. i 7. januara, a tih dana biće zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u Takovskoj, Mileševskoj i Ulici Kraljice Marije.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Ostalim danima naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Kada je reč o pijacama u Beogradu, one će danas, 31. decembra raditi uobičajeno, od 6 do 19 sati, dok 1. i 7. januara neće raditi.

Jedino će pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“, „Palilula“ i „Dušanovac“ 1. i 7. januara raditi skraćen od 6 do 13 sati.

Drugog dana nove godine, sve zelene pijace će raditi od 6 do 13 časova.

Otvoreni tržni centar – Novi Beograd (popularni „Buvljak“) – neće raditi 1. i 7. januara.

Pijaca „Dušanovac“ prodaja iz vozila – obavljaće se 31. decembra do 22 sata.

Dana 1. i 7. januara neće se obavljati, dok će 2. januara ovaj deo pijace raditi od 14 sati.

Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom – Miljakovac – radiće 31. decembra uobičajeno od 6 do 19 sati, dok 1. i 7. januara neće raditi.

Tržni centar „Krnjača“ (cvetna pijaca) – 1. i 7. januara biće zatvoren i neće raditi.

Tržni centar Delta city će danas raditi skraćeno – do 18 sati.

Skraćeno radno vreme biće i na Badnji dan.

Prvog dana nove godine i za Božić tržni centar neće raditi, osim bioskopa Cinepleks.

Lidl prodavnice radiće danas takođe skraćeno do 18 sati, kao i 6. januara, a neće raditi 1. i 7. januara.

Isti raspored rada imaće i prodajni objekti Rode, kao i Metro distributivni centri.

Danas će 278 Idea prodavnica u Srbiji raditi do 18 sati, dok će dve u Beogradu – Dorćol i London raditi redovno.

Prvog januara prodavnice tog lanca neće raditi, osim na Dorćolu i kod „Londona“, ako i na Zlatiboru i Kopaoniku, koje će raditi uobičajeno.

Na Badnji dan će prodavnice biti otvorene do 18 sati, dok će ona na Kopaoniku raditi redovno. Božić će biti naradni dan, radiće samo prodajni objekti na Zlatiboru – od 8 do 15 sati, i na Kopaoniku – redovno.

Vlasnici kućnih ljubimaca, moći će da pazare u Pet centru na Novom Beogradu danas do 18 sati, kao i na Badnji dan, dok će 1. i 7. januara biti ta prodavnica biti zatvorena.

Prodavnice u Rakovici, Zemunu i Novom Sadu radiće kao i retail parkovi u kojima se te prodavnice nalaze – 1. i 7. januar biti neradni, danas rade do 18 sati, 2. januara od 10 do 22 sata, a na Badnji dan skraćeno od 10 do 18 sati.

Dnevna štampa danas je izašla u trobrojima, pa će naredna izdanja dnevnih novina izaći u četvrtak, 3. januara.

(Tanjug)