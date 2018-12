Radojičić: U toku demontiranje krana u Takovskoj ulici

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je u toku demontiranje krana na gradilištu u Takovskoj ulici, koji se danas nakrivio usled pucanja vodovodne cevi u toj ulici i destabilizacije podloge.

Na lice mesta su stigla tri pomoćna vozila koja pomažu demontiranje i osiguranje problematičnog krana, rekao je Radojičić novinarima u Beogradu.

„Došli su radnici koji rade. U idealnim uslovima radovi će trajati do jutra, a ako dođe do nepredviđenih problema mogu potrajati do sutra popodne. Snabdevanje vode će biti putem cisterne. Trenutno ništa nije do Grada, jer je reč o privatnom gradilištu“, naveo je Radojičić.

Ranije danas u Takovskoj ulici pukla je cev, usled čega se na gradilištu u neposrednoj blizini nakrivio kran, pa je iz predostrožnosti saobraćaj u tom delu grada obustavljen.

(Tanjug)