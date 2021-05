Radomirović: Skandalozno mešanje države i politike u izbore za predsednika UNS

Predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Vladimir Radomirović upozorio je danas na „skandalozno mešanje države i politike“ u izbore za predsednika UNS, zakazane za 29. maj.

Prethodno je grupa članova uprave UNS saopštila da je Agencija za sprečavanje korupcije ocenila da direktor Doma kulture u Gračanici Živojin Rakočević, kao javni funkcioner, može da bude i predsednik Udruženja novinara Srbije iako je komisija UNS odbacila njegovu kandidaturu zbog obavljanja javne funkcije.

„Na to smo reagovali i mislimo da je tu opet reč o pokušaju zloupotrebe udruženja i očiglednoj zloupotrebi institucija, kao što su i mene nedavno te iste kolege prijavile da ugrožavam bezbednost novinara, a nikakav argument i dokaz nisu za to imale. Samo su hteli da iskoriste to u jednoj političkoj borbi i da pokušaju da me diskvalifikuju“, rekao je Radomirović za televiziju Pink a preneo je UNS.

Ponovio je da, po Statutu udruženja, članovi UNS koji su na državnim funkcijama i koji imaju status javnog funkcionera ne mogu biti birani na izborima 29. maja u Beogradu.

„Dosadašnji protivkandidat je odbio da podnese ostavku na tu javnu funkciju i ne može biti biran za predsednika UNS jer bismo onda napravili presedan. Ne može neko ko je na javnoj funkciji i ko prima platu iz državnog budžeta, ko ne živi od novinarstva, da bude biran za predsednika UNS“, kazao je Radomirović koji je jedini kandidat za predsednika udruženja na predstojećim izborima.

(Beta)

