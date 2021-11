Radovi na deonicama auto-puta E-75, obilaznici oko Beograda …

BEOGRAD – Na Obilaznica oko Beograda, petlja Bubanj Potok – petlja Orlovača, od auto-pijace do raskrsnice Hiljadu Ruža, do sutra od 10 do 16 časova, radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Auto-put E-75, petlja Jagodina-petlja Pojate, do 20. novembra od 9 do 16.30 časova, istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta-merenje defleksija.

(Tanjug)

