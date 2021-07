Radovi na deonici Ugrinovci – Lukića most

BEOGRAD – Od danas do 10. avgusta, od 7 do 17 časova, radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu državnog puta I B reda broj 22, na deonici Ugrinovci – Lukića most, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Tanjug)

