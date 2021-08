BEOGRAD – Na putu Preljina – Mrčajevci, do 20. avgusta od 6 do 18 časova radovi na redovnom održavanju puta, uz naizmenično propuštanje vozila, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Na putu Jalovik – Dimitrovgrad, do 23. avgusta od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova, obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju puta

(Tanjug)

