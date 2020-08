BEOGRAD – JP Putevi Srbije saopštili su danas da se na putu Kneževići – Bela Zemlja – Užice, u naseljenom mestu Bela Zemlja, do 21. oktobra izvode radovi na putu, od 07.00 do 16.00 časova, subotom od 07.00 do 15.00 časova.

Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima.

(Tanjug)

