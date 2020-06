Radovi na više putnih pravaca, nema zadrzavanja na prelazi

BEOGRAD – JP „Putevi Srbije“ saopštili su da će na auto-putu E-75 – biti izvođeni radovi na demontaži portala u dužini od 100m, u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci, 14. juna.

Dinamika će biti:Od 08.00 do 11.00 časova smer Niš- Beograd, na petlji „Batočina“, od 11.00 do 14.00 č, smer Beograd-Niš, na petlji „Batočina“, od 14.00 do 17.00 č, smer Beograd-Niš, na petlji „Mali Požarevac“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.