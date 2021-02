Radovima u Skadarliji završava se kompletna rekonstrukcija

BEOGRAD – Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Olivera Vučković, izjavila je danas da sadašnja faza radova u Skadarliji obuhvata potez od Gospodar Jevremove do Simine ulice i da će time biti završena kompletna rekonstrukcija.

„Radovi obuhvataju zastor na kolovozu i trotoar na potezu od Gospodar Jevremove do Simine. Do sada je urađena rekonstrukcija dela Ulice Strahinjića bana, od Francuske do Skadarske, kao i deo Skadarske, od Strahinjića bana do Džordža Vašingtona“, rekla je Vučković.

Dodala je da je u prethodnim fazama urađen zastor na kolovozu od Strahinjića bana do Gospodar Jevremove, te da će sada biti urađen i trotoar na tom potezu, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda učestvovao je od početka radova kao konzervatorski nadzor, navela je i dodala da je, prema uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite Zavoda, projekat uradio JKP „Beograd put“, te da je potom Zavod dao saglasnost na projektnu dokumentaciju.

Vučković je podsetila da Skadarliju, kulturno dobro, čine Skadarska ulica od ukrštanja sa Zetskom i Siminom ulicom do ukrštanja sa ulicama Strahinjića bana i Cetinjskom.

Ulični zastor, drvored i najstarije kuće podignute do 1914. godine, kao i kuće na ulivnim kracima Simine, Zetske i Gospodar Jevremove ulice utvrđen je za prostorno kulturno-istorijsku celinu Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda 1967. godine, dodala je ona.

„Zaštićena okolina, čije su vrednosti u najneposrednijoj vezi za utvrđenim vrednostima i značajem kulturnog dobra, obuhvata prostor oivičen ulicama Cetinjskom, Cara Dušana, Francuskom, Braće Jugovića i Bulevarom despota Stefana. S tim u vezi, čitavo ovo područje neophodno je celovito sagledavati“, rekla je Vučković.

Dodala je da Skadarlija, kao stari gradski ambijent, predstavlja jedinstven prostor materijalnih i duhovnih vrednosti, nastalih od početka 18. veka do danas.

Prvi objekti u tom delu Beograda sagrađeni su početkom 18. veka kao deo spoljašnjeg odbrambenog pojasa varoši Beograda, koji su uslovili pravce protezanja Skadarske ulice i oblik ulične mreže, navela je Vučković.

Prema njenim rečima, danas su u sklopu Skadarlije sačuvani i objekti stambene i ugostiteljske namene koji dočaravaju ambijent nekadašnje boemske četvrti.

Dodaje da je 1996. godine, u nastojanju da se materijalne i duhovne vrednosti sačuvaju, započeto potpuno preuređenje Skadarlije, te da su radovi realizovani na osnovu zamisli nekoliko beogradskih arhitekata i umetnika predvođenih arhitektom Uglješom Bogunovićem.

„Uzimajući u obzir očuvana materijalna svedočanstva i nematerijalne vrednosti, područje Skadarlije zajedno sa njenom neposrednom okolinom i ulivnim kracima ulica Zetske, Simine Gospodar Jevremove i Strahinjića bana, kao i gornjim potezom Skadarske do Bulevara despota Stefana, predstavlja prostor od posebnog kulturno-istorijskog značaja za grad Beograd“, zaključila je Vučković.

(Tanjug)

