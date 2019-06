Rafailović: Obnova 27. marta, gužve samo iz pravca Cvijićeve

BEOGRAD – Radovi na prvoj fazi rekonstrukcije Ulice 27. marta teku bez većih problema i za sada su gužve jedino iz pravca Cvijićeve ulice, dok iz pravca Bulevara oslobođenja nije bilo većih zastoja, kažu u gradskom Sekretarijatu za saobraćaj.

Gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović je rekao da su, kada se izvode takvi opsežni radovi, neminovne izmene u redovnom režimu saobraćaja.

„Ono što je bila naša strepnja, to je kako će funksionisati saobraćaj u Bulevaru kralja Aleksandra i da li će talas koji se javi zbog zastoja uticati na ovaj bulevar, ali do toga nije došlo. Naravno da smo očekivali da dođe do gužve i zastoja, ali primetili smo i da je već polovinom prošle nedelje smanjen broj automobila na ulicama Beograda, što je svakako uticalo da ne bude većih zastoja“, rekao je Rafailović za TV Prva, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

On je ponovio da se problem za sada javlja na raskrsnici Cvijićeve i Starine Novaka.

„Mi tokom dana imamo redovnu komunikaciju sa Upravom saobraćajne policije za Grad Beograd. Potrebno je da prođe najmanje tri do četiri dana da bismo videli na koji način se taj saobraćaj raspoređuje na mreži“, rekao je Rafailović.

Navodeći da se trenutno u gradu radi na nekoliko lokacija Rafailović je naglasio da je to moralo da se radi, jer godinama u uličnu mrežu nije ulagano na način kako se to sad radi.

„Naša saobraćajna infrastruktura je bila skoro uništena i mi smo zatekli katastrofalno stanje. Nismo mogli više da odlažemo rekonstrukcijuu Ulice 27. marta, a letnji period je najpovoljnije vreme za ovakve radove. Tad počinje školski raspust, smanjuje se broj vozila na ulicama jer je sezona godišnjih odmora“, rekao je Rafailović.

On se, dodaje se u saopštenju, izvinio građanima što njihove dnevne aktivnosti trpe zbog radova i apelovao na njih da budu strpljivi.

Rafailović je rekao da je sada praktično na snazi vanredni režim saobraćaja, jer se rekonstruiše saobraćajnica u centru grada dužine tri kilometra i istakao da će građani, kada se završe radovi, dobiti moderan i funkcionalan bulevar.

