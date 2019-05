Rakita: Stojanov preti da će skočiti sa potpornog zida

Desimir Stojanov, predsednik Mesne zajednice Rakita, kod Babušnice, popeo se danas na potporni zid uz obalu Rakitske reke i preti da će da skoči zbog toga što građevinske mašine rade van gradilišta sporne mini-hidroelektrane, ali i zbog toga što, kako kaže, policija hoće da ga privede bez razloga, prenosi portal Južne vesti.

Bager je juče počeo da radi van ograde koje ograničava gradilište, a Stojanov je tražio sastanak sa gradjevinskim inspektorom u Babušnici koji je rešenjem zabranio radove na postavljanju cevovoda za mini-hidroelektranu. Do sastanka nije došlo a Stojanov kaže da je uzalud čekao inspektora ispred kancelarije.

On je najpre seo ispred bagera kako bi sprečio radove, a kada je policija pokušala da ga pomeri, popeo se na potporni zid. „Ovo nije gradilište. Ono ima oko 500 kvadrata , a ovo je van toga. Ne može celo selo da bude gradilište. Ako pokušaju da me uhapse, skočiću u reku“, rekao je on.

Kakva je trenutna situacija u Rakiti, novinar Južnih vesti zasad nije mogao da sazna u policiji, jer portparol pirotske policije ne odgovara na pozive.

U Rakiti se početkom aprila ove godine dogodila eksplozija na bageru, krajem oktobra prošle godine u blizini gradilišta pronađena je ručna bomba, a početkom godine izgorela je kamp-prikolica koja je služila kao magacin gradilišta mini-hidroelektrane.

