Raković: Država Crna Gora priznala 800 godina kontinuiteta SPC na tom prostoru

Istoričar Aleksandar Raković, poznavalac crkvenih zbivanja, izjavio je da je danas potpisanim Temeljnim ugovorom država Crna Gora priznala kontinuitet Srpske pravoslavne crkve (SPC) u trajanju od 800 godina na prostoru Crne Gore što je i „neporeciva istorijska činjica“.

On je, u izjavi agenciji Beta, rekao da je Demokratska partija socijalista (DPS) nameravala da „preformuliše identitet Crkve i srpskog u neki drugi, ali, evo, srećom se to završilo na taj način da je država Crna Gora stavila tačku na intervencionalizam protiv SPC“.

„Sada su SPC i država Crna Gora uredile medjusobne odnose, imaju svoja prava i obaveze jedni prema drugima. To je sada partnerski odnos koji je definitivno potvrdio i stavio tačku na procese započete 13. avgusta 2020. godine pobedom nad DPS-om“, rekao je Raković.

Kako je naveo, „sada je konačno ispunjena ta obaveza koju je Vlada Crne Gore imala prema SPC, što Zdravko Krivokapić nije iz nekih razloga hteo da uradi sada je uradio Abazović, pa je čitav proces doveden do kraja“.

„Ovo dodatno utvrdjuje SPC na prostoru Crne Gore“, ukazao je Raković.

On je naveo da „što se tiče kanonskog prava to nije sporno, ali je to osporavala bivša vlast u Crnoj Gori, sada to više ne može biti osporavano, gotova je stvar“.

„Vlada Crne Gore je priznala, prihvatila istorijske činjenice i to da SPC ima istorijski kontinuitet i pravni legitimitet u Crnoj Gori“, naveo je Raković.

Iz preambule Temeljnog ugovora, naglasio je Raković, proizilazi da je SPC u „korenu“ džavnosti Crne Gore.

„To je suština, da država Crna Gora sad praktično priznaje da je SPC, odnosno Pećka patrijaršija, u identitetu i osnovi državnosti Crne Gore“, naveo je Raković.

On je podsetio da se potpisivanjem Temeljnog ugovora završava obaveza Crne Gore da to uradi sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – a to su SPC, Rimokatolična crkva, Islamska i Jevrejska zajednica, koji su „tipski“, sem preambula što je njihov svečani deo.

Temeljni ugovor potipisali su danas u Podgorici crnogorski premijer Dritan Abazović i poglavar SPC patrijarh Porfirije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.