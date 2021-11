Raspisan konkurs za unapredjenje digitalne pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola

Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji u kreiranju digitalnih obrazovnih sadržaja otvoreno je u okviru karavana „Digitalna ekspedicija“, a nagradni fond je milion dinara, saopšteno je danas.

Rok za slanje prijava je 13. decembar.

„Konkurs je namenjen timovima osnovnih i srednjih škola, koje čine tri do pet učenika i jedan do dva nastavnika-mentora, a njihov zadatak je da pripreme idejni projekat za kreiranje digitalnog otvorenog obrazovnog resursa. To može biti veb-sajt, tekst, video, video-igra, aplikacija za mobilne uredjaje ili drugi resurs koji se može koristiti kao pomoćni nastavni materijal, namenjen i učenicima i opštoj javnosti“, piše u saopštenju.

Školski timovi će imati na raspolaganju šest nedelja za realizaciju projektnih ideja, a pored finansijske podrške, pobednički timovi dobiće i podršku kroz konsultacije i mentorstvo eksperata iz te oblasti.

„Digitalni karavan“ pokrenut je na inicijativu Kabineta predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić, dok su takmičenje raspisali Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) i program „Nova pismenost“, koji partnerski sprovode Američka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) i Propulsion i Inicijativa „Digitalna Srbija“.

(Beta)

