Rastić očekuje plasman na Zimske olimpijske igre u Pekingu (FOTO/VIDEO)

Pripreme za novu sezonu idu jako dobro i ako popravi streljački deo, srpski biatlonac Damir Rastić očekuje da će se plasirati na Zimske olimpijske igre u Pekingu.

„Pripreme su tekle jako dobro, formom sam zadovoljan ove godine, posebno sam vodio računa da ne udjem u fazu pretreniranosti. Očekujem jako dobar start sezone što se tiče fizičkih performansi, a nadam se da će i streljačke biti na istom nivou. Streljački deo – manjkala mi je asistencija na strelištu, neko stručan iz tog biatlon dela treninga“, rekao je Rastić.

On je izrazio nadu da neće biti ništa slabiji od prethodnih sezona, kako bi izborio plasman na Igre u Pekingu.

„Ako me sreća posluži, možda već na prvom Svetskom kupu ostvarim plasman, da budem medju prvih 40 i osvojim jedan bod koji je definisan kao interni kriterijum Olimpijskog komiteta Srbije za nastup na Olimpijskim igrama u Pekingu. U biatlonu je jako neizvesno predvidjati rezultat ako niste izuzetni na strelištu, to igra veoma bitnu ulogu. To je jedan od glavnih faktora za plasman“, naveo je biatlonac.

Rastić je učestvovao na prethodnim Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu kao nordijac i zadovoljan je nastupom iz 2018. godine.

„Zadovoljan sam celom pričom Olimpijskih igara, to svaki sportista može da poželi i treba da se bori ne bi li ostvario nastup i osetio svu tu draž“, rekao je on.

Govoreći o nastupima u karijeri, rekao je da je posebno ponosan na drugo mesto u generalnom plasmanu na balkan kupovima u nordijskom trčanju, nekoliko plasmana na IBU kupu, kao i plasmanom na Olimpijskim igrama.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.