Razigrana Srbija brutalno razbila Švedsku, polufinale EP protiv Španije (video)

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u beogradskoj „Štark areni“ ekipu Švedske sa 87: 49 (21:12, 22:9, 21:12, 23:16) i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

Srpske košarkašice će u borbi za finale igrati protiv Španije, aktuelnog šampiona Evrope, koja je u četvrtfinalu izbacila Rusiju.

Ovim trijumfom Srbija je obezbedila učešće na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre sledeće godine u Tokiju.

Posle tri dramatične utakmice u grupnoj fazi i tri pobede u samoj završnici, izabranice Marine Maljković su već u prvoj deonici prelomile meč u svoju korist.

U furioznom startu Srpkinja najviše se istakla Ana Dabović, koja je u prvoj četvrtini postigla čak 14 poena.

Posle 20 minuta igre, nadmoć srpskih košarkašica i u napadu i odbrani rezultirala je prednošću od 20 poena.

Do kraja utakmice osvajačice olimpijske bronze samo su održavale stečenu prednost, koja je u jednom trenutku narasla do plus 39.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Ana Dabović sa 19 poena, kapiten Jelena Bruks je ubacila 11 koševa, kao i Aleksandra Crvendakić, a Saša Čađo jedan manje.

Srbija će polufinalni meč sa Španijom igrati u subotu od 20.30.

Dabović: Zbog ljubavi i poštovanja smo i mogle da pobedimo

Košarkašica Srbije Ana Dabović izjavila je da cela ekipa ušla motivisano u večerašnji četvrtfinalni mec Evropskog prvenstva protiv Švedske i da je to bio cilj.

„Svi su mogli da vide da smo maksimalno koncentrisano i spremno ušle u meč od prve sekunde. To nam je bio cilj. Manje smo razmišljale o taktici i protivniku, već smo jedva čekale da utakmica počne i da prikažemo našu energiju i borbu koja nas krasi. Najviše smo se koncentrisale na to. Volim da kažem kako se oseti ta međusobna naša ljubav i poštovanje, odatle i proizilazi prelepa energija na terenu. Zato smo i mogle da pobedimo ovako”, rekla je Dabovićeva novinarima posle meča.

Izabranice Marine Maljković ceo meč su odigrale na viskom nivou i u svakom segmentu bile su dominatne u odnosu na Šveđanke. Ana Dabović je imala odličnu rolu od 19 poena i bila je najefikasnijau srpskom timu.

”Kod nas u ekipi ne zna se ko će kad da se razigra i pogađa. Stvarno smo sve prošle vrhunsku srpsku školu košarke. Verujem u devojke i one u mene, i daju mi energiju da igram i pružim dobre minute. Gde god se okrenem, osetim podršku i ljubav, plus publika, i kada je tako, imam osećaj da mogu da zakucam. Ne mogu, ali osetim kao da mogu“, rekala je Dabovićeva.

Rival Srbije u polufinalu biće Španija.

“Kad pobedimo, onda uživam u pobedi i tek dan posle razmišljam o sledećem protivniku. To sam naučila. Želim da razmišljam o nama i Šveđankama, prelepom rezultatu, publici… Čim se probudimo – Španija”, rekala je ona i osvrnula se i na atmosferu u Beogradskoj areni.

”Kakav osećaj može biti, nisam sklonila osmeh sve vreme. Igrati pred ljudima koje volim najviše na svetu, to su prijatelji i porodica, i naravno ljudi za koje igramo kada nas podržavaju, teško je imati manju energiju i ne pobediti. Rekla sam kako verujem da samo dođemo do polufinala i da će još više ljudi doći da nas podrži da ostvarimo, nadam se, neverovatan uspeh”, zaključila je Ana Dabović.

Maljković: Hajde jednom i Španiju da dobijemo

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, posle večerašnje pobede u Beogradu protiv Švedske i plasmana u polufinale Evropskog prvenstva, čestitala je svojim igračica na prikazanoj borbi tokom 40 minuta.

„Poslušale su me da igraju svih 40 minuta. To je ono što je najvažnije i onda smo jednostvano Švedsku dovele do toga da ne odigra onako kao pre nekoliko dana protiv Letonije. Ključ je bilo to što su poslušale i što su odigrlae svih 40 minuta. Čestitam im na tome“, rekla je Maljkovićeva novinarima posle meča.

Ona je istakla da su njene devojke još jednom pokazale da su tim i da su naučile iz grešaka u mečevima grupne faze.

„Pokazali smo da smo tim, jer su sve koje su ulazile u igru dale i koš. Svaka je radila svoj posao, i što se tiče skoka i što se tiče odbrane. Nismo dozvolile da rezultat pada. Naučili smo greške iz utakmica u grupi“, rekla je selektorka.

Srbija će u polufinalu igrati protiv aktuelnog šampiona Evrope Španije u subotu od 20.30.

„Španija… Znate svi, ne treba suviše trošiti reči. To je mnogo dobar tim. Ono što ja želim da poručim svojim košarkašicama i u šta se uzdam, nijednom ih nismo dobili, toliko puta su pobeđivale, i više od nas su pobeđivale, “ajde jednom i njih da dobijemo“, jasna je Maljkovićeva i dodala da njen tim može i bolje od večerašnjeg nastupa.

„Naravno da možemo, nećemo u polufinalu da stanemo. Čeka nas utakmica protiv najvećeg, najvećeg favorita. Nijednom ga nismo dobili, ni na EP, ni na SP ni na Olimpijskim igrama. Stalno smo gubili, moćniji su od nas. Samo se uzdam u volju i želju mojih devojaka da će na toj utakmici u Beogradu, u beogradskoj areni, u Srbiji želeti da prvi put pobede Španiju“, zaključila je Marina Maljković.

(Tanjug)