Rebalansom budžeta 35 miliona evra za nova vozila za GSP

BEOGRAD – Odbornici Skupštine Beograda razmatraće sutra na sednici rebalans gradskog budžeta, koji predviđa izdvajanje 35 miliona evra za nabavku novih vozila za GSP „Beograd“, kao i subvencije za „Gradsku čistoću“, za nabavku nove opreme za upravljanje otpadom.

Prema rečima predsednika gradskog parlamenta Nikole Nikodijevića, rebalans budžeta radi se samo iz jednog razloga, zbog novih izdvajanja od 35 miliona evra za nabavku novih vozila za GSP „Beograd“.

Plan je, napomenuo je Nikodijević u izjavi za Tanjug, da se u narednih šest meseci nabave nova vozila, kako bi se poboljšao kvalitet usluge i komfor građana koji koriste gradski prevoz.

„Naša ideja je da do 1. septembra, u zavisnosti od cene koju budemo postigli na konkursu, nabavimo 210 do 230 novih vozila i da sva vozila budu isporučena do 1. septembra, kada počinje naredna školska godina. Tako da očekujemo i bolji kvalitet rada gradskog saobraćajnog preduzeća“, rekao je Nikodijević.

On je istakao da su predviđene i subvencije za JKP „Gradska čistoća“, koje se, kaže, odnose isključivo na novu strategiju upravljanja otpadom u gradu.

„Hoćemo da nabavimo novu opremu za primarnu reciklažu otpada, za postavljanje reciklažnih zvona, reciklažnih kanti, kao i za opremanje dvorišta za odvajanje i reciklažu otpada na svim opštinama, u skladu sa ciljem do 2021. godine“, rekao je Nikodijević.

Na sednici će se naći i predlog odluke o postavljenju bašti na opštini Vračar, kojom će biti ukinuta mogućnost postavljanja bašti ugostiteljskih objekata na mestima koja su predviđena za parking.

Nikodijević je pojasnio da je reč o pilot projektu, koji će, ako se bude pokazao uspešnim, biti korišćen i na drugim beogradskim opštinama, jer se, kaže, ne može dozvoliti da ugostiteljski objekti zauzimaju veliki broj parking mesta.

Kako je rekao, rešavanje problema nedostatka parking mesta je među prioritetima u užem centru grada, na Starom gradu, Savskom vencu i Vračaru.

Na dnevnom redu će se naći i nekoliko predloga planova detaljne regulacije, kao i predlozi o izradi još nekoliko takvih planova.

Odbornici će odlučivati i o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu privrednog društva HK „Krušik“ a.d. Valjevo.

Razmatraće i predlog programa „Ambrozija kao zdravstveni rizik, monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih površina u gradu u 2019. godini“.

Na dnevnom redu će se naći i kadrovske odluke, a po skraćenom postupku, odbornici će odlučivati o razrešenju i imenovanju direktora i v. d. direktora u pojedinim gradskim preduzećima i ustanovama, o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u pojedinim gradskim preduzećima i ustanovama.

(Tanjug)