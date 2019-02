Rebić: Mogućnost zloupotrebe nadzornih kamera ne postoji

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da će u Beogradu i još nekoliko gradova u Srbiji biti postavljene stacionarne kamere za video nadzor, navodeći da će u glavnom gradu do kraja 2020. godine biti postavljeno hiljadu kamera na 800 lokacija čime bi se pomoglo u rešavanju najtežih krivičnih dela i saobraćajnih prekršaja.

Rebić je za Radio televiziju Srbije rekao da ne postoji mogućnost zloupotrebe tih kamera.

„Ovo je sistem koji će u značajnoj meri omogućiti lakši rad policije na otkrivanju svih akata protivpravnog ponašanja, da li se radi o krivičnim delima ili prekršajima, ali će u značajnoj meri podići svest kod gradjana da ne čine protivpravna ponašanja, da ne bi bili sankcionisani“, rekao je Rebić.

On je naveo da će se projekat postavljanja kamera organizovati fazno, te da će u martu u Beogradu biti postavljeno novih 10 kamera, u junu 50, u septembru 200, do kraja godine 400, a do 2020. godine 800 kamera.

Rebić je objasnio da će kamere moći da prepoznaju registarske tablice, a da je u toku priprema i da prepoznaju lica.

„Naš fokus će biti najteža krivična dela, poput ubistva i kamere će u enormnoj meri doprineti većoj bezbednosti Beogradjana ali i stanovnika drugih gradova kada budu postavljene u tim gradovima“, kazao je direktor policije.

(Beta)