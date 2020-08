Red sunca, red oblaka, ali do nedelje bez kiše

Kiša moguća na istoku zemlje, u ostalim krajevima sunčano. Vazduh sa Mediterana podiže temperaturu. Ujutru od 14 do 19 stepeni, najviša od 26 do 29. U Beogradu sunčano. Temperatura do 29 stepeni. Do nedelje bez kiše i toplije.

Ujutru po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. U istočnim krajevima ujutru i pre podne uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.

U petak pretežno sunčano. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 28 do 31 stepeni.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.