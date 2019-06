Rekonstrukcija i izgradnja zdravstvenih stanica u BG

BEOGRAD – U Beogradu će biti rekonstruisano desetak zdravstvenih stanica i izgrađene četiri nove, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević u zdravstvenoj stanici u naselju Umka, koja je dobila terensko vozilo za prevoz zaposlenih i u kojoj će, zbog problema sa prokišnjavanjem, biti rekonstruisan krov.

Nikodijević je podsetio da ta zdravstvena stanica pripada Domu zdravlja „Simo Milošević“ na Čukarici koji je jedan od najvećih domova zdravlja na teritoriji Srbije sa 201.000 korisnika i deset zdravstvenih stanica i objekata.

Naveo je da ta zdravstvena stanica ima 5.500 korisnika i dodao da u objekat dugo godina nije ulagano, te da ima problema sa krovom, odnosno prokišnjavanjem.

Nikodijević je istakao da je politika Grada Beograda i Republike Srbije da se ulaže više sredstava u primarnu zdravstvenu zaštitu i da uslovi lečenja u domovima zdravlja budu pođednaki i u centru i u razuđenim delovima grada – da svi građani Beograda dobiju pođednaku i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

„Mi smo poslednjih pet, šest godina uložili ogromna sredstva u adaptaciju zdravstvenih stanica koje godinama ili decenijama nisu adaptirane“, rekao je Nikodijević.

Dodao je da je kupovana najsavremenija oprema kako bi građani Beograda imali kvalitetno zdravstvo, te da će se takvom politikom nastaviti i ubuduće.

„Verujem da ćemo, kada je u pitanju primarna zdravstvena zastita, vrlo brzo dostići nivo koji imaju građani razvijenih zemalja Evropske unije. To je naš cilj i obaveza“, istakao je Nikodijević.

On je rekao da će u narednom periodu biti izgrađene četiri zdavstvene stanice i adaptirano desetak zdravstvenih stanica na teritoriji grada Beograda.

„Apslolutno nove objekte dobiće i Obrenovac, i Borča, i Mladenovac i Grocka. Imamo dovoljno sredstava da možemo da ispunimo ciljeve koje smo zadali sebi i verujem da se vidi pomak, kada je u pitanju zdravstvena zaštita u Beogradu“, rekao je on.

Dodao je da ima još puno posla i da je potrebno stvoriti bolje uslove za zaposlene u zdravstvu, ali da veruje da smo na dobrom putu da zdravstveni sistem u Beogradu bude savremeniji i bolji, kako građani Beograda zaslužuju.

Direktor Doma zdravlja „Simo Milošević“ Nenad Bjelica je izrazio zadovoljstvo što će u zdravstvenoj stanici u naselju Umka biti rekonstruisan krov jer će to, dodao je, sačuvati objekat od propadanja.

„Nećemo se na tome zaustaviti. Sledi nastavak obnavljanja odeljenja fizijatrije i ono što će građanima biti najinteresantnije to je da ćemo u narednom periodu ovde obezbediti i prisustvo lekara specijaliste – fizijatra“, dodao je on.

Naveo je da su u toku radovi na ambulanti u Ostružnici koja će do početka zimske sezone u potpunosti biti sanirana.

„Paralelno sa zdravstvenom stanicom na Umci radićemo zdravstvenu stanicu u Sremčici takođe sa nasim pouzdanim partnerom Gradom Beogradom. Ogranak u Železniku će do kraja godine biti saniran od podruma do krova, uključujući i rešavanje problema sa grejanjem. Biće rekonstruisan i objekat u Žarkovu tako da svih deset objekata bar u infrastrukuturnom smislu do kraja godine biti sanirano“, dodao je Bjelica.

(Tanjug)