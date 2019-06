Rekonstrukcija Simine ulice u završnoj fazi

BEOGRAD – Gradski urbanista Marko Stojčić obišao je danas radove na rekonstrukciji Simine ulice koji su u završnoj fazi.

Trenutno je u toku popločavanje ulice, a u sklopu rekonstrukcije izvršena je zamena kompletnih podzemnih instalacija, postavljena dodatna rasveta i posađeno novo drveće.

Projekat rekonstrukcije Simine ulice obuhvata potez od Skadarske do Francuske ulice i deo je ambijentalne celine Skadarlije kojoj teže i ostale okolne ulice, kao što su Emilijana Josimovića, Zetska, Gospodar Jevremova i Strahinjića bana. U skladu sa tim, a i sa potrebama saobraćaja okolnih objekata, ovaj deo Simine ulice dobija dvojni karakter, pa je deo od Skadarske do Emilijana Josimovića postao pešački, a nadalje do Francuske – ulica usporenog saobraćaja – precizirao je Stojčić.

On je, prenosi Beoinfo, rekao da rekonstrukcija prati Strategiju grada gde se novom hijerarhijom pešaku daje najveći značaj, pa su u tom smislu pešaci dobili i šire trotoare u nivou sa saobraćajnicom, a vozači asfaltnu traku od 3,5 metra, čije je kretanje usporeno promenom pravca duž ulice.

„Ulica je ozelenjena novim drvoredom, a dobila je, pored asfaltnog i kamenog zastpora, i nov mobilijar koji je u skladu sa ambijentalnom kulturnom celinom u kojoj gravitira. Poseban značaj se vodio na spoju sa Skadarskom ulicom gde je bilo neophodno tretirati spoj uklapanjem sa specifičnim zastorom kamenih oblutaka“, rekao je gradski urbanista.

On je dodao da je projekat finansirao Sekretarijat za saobraćaj po projektu JKP „Beograd-put”.

(Tanjug)