Rekonstrukcija Ulice Pavla Vujisica u naselju Altina

BEOGRAD – U toku su radovi na kompletnoj rekonstrukciji Ulice Pavla Vujisića u naselju Altina u Zemunu, a treća faza rekonstrukcije, čija dužina iznosi 900 metara, biće završena do kraja godine, rekao je za Tanjug predsednik GO „Zemun“ Gavrilo Kovačević.

“Uradićemo kišnu kanalizaciju, radimo rekonstrukciju kompletne utrobe puta, proširujemo trotoare, menjamo sve instalacije koje smo zatekli i ovo će biti saobraćajnica kakvu Altina do sada nije imala. Do kraja decembra završićemo ovih 900 metara, a s proleća sledeće godine nastavljamo do škole, do raskrsnice sa Dobanovačkim putem”, rekao je Kovačević.

On je naglasio da postoji i novi projekat koji je nedavno dogovoren sa Beogradskim vodovodom i kanalizacijom.

„U toku je projektovanje 2,5 kilometara kanalizacije duž Ugrinovačkog puta, od ulice Ljiljane Krstić do kraja, uključujući i ulicu Dragačevskih trubača. Ovaj projekat je značajan jer ćemo pored ugradnje 2,5 kilometara kanalizacije u Altini, za oko 30 ulica koje se naslanjaju na Ugrinovački put stvoriti uslove i za sekundarnu kanalizaciju”, rekao je Kovačević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.