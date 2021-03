Reporter Bete Žikica Stevanović dao izjavu tužilaštvu o policijskom prebijanju na …

Reporter Novinske agencije Beta Žikica Stevanović dao je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu izjavu o tome kako je u policijskom prebijanju tokom julskih demonstracija zadobio povrede i posekotine po celom telu, dok je izveštavao o tom dogadjaju.

Stevanović je već tri puta davao iskaze policiji, a izjavu tužilaštvu dao je prvi put i ponovio je iskaz koji je dao u julu 2020. godine u Upravi policije za grad Beograd.

„U tužilaštvu mi je rečeno da još nema novih informacija o tom slučaju i da će nakon moje izjave istraga biti nastavljena“, rekao je Stevanović.

Stevanović je rekao da je iz uvida u predmet saznao da je policija pregledala neke od sigurnosnih kamera postavljenih kod Pravnog fakulteta, ali da se u izveštaju navodi da sa tih snimaka nije moglo da bude utvrdjeno da li ga je napala policija, dok ostale kamere u tom području nisu bile aktivne u tom trenutku.

Reporter Bete Žikica Stevanović u julskim demontracijama zadobio povrede i posekotine po celom telu u parku Tašmajdan, kada ga su ga pripadnici policije presreli, a zatim u dva navrata udarali, iako im je jasno naglasio da je novinar i pokazao novinarsku legitimaciju.

„Kako su me udarali počeo sam refleksno da padam, zbog udaraca, ali i da bih im pokazao da ne pružam otpor. Iako sam se spustio na zemlju, nastavili su da me tuku. Koliko njih, tačno ne znam. Sudeći po tragovim pendreka od listova nogu do ledja i glave možda dvojica, možda trojica“, rekao je tada Stefanović.

On je dodao da je posle nekoliko trenutaka, dok je bio na zemlji došao još jedan pripadnik MUP-a koji ga je takodje udarao.

„Mislio sam da će mi taj žandarm reći da ostanem tu, ali on je počeo da me bije. Vikao sam da sam novinar, a on me je na to opsovao. Udario me je još par puta, dok sam ležao u krvi“, rekao je Stevanović.

(Beta)

