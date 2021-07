Režim saobraćaja u zoni raskrsnice V. Stepe i S. Maškovića

BEOGRAD – Gradski Sekretarijata za javni prevoz saopštio je danas režim saobraćaja i rada javnog prevoza tokom radova u zoni raskrsnice ulica Vojvode Stepe i Save Maškovića.

Saobraćaj u Crnotravskoj ulici, na deonici od Ulice Bahtijara Vagabzade do Bulevara oslobođenja uspostavljen je od danas, kako je bilo i najavljeno, kaže se u saopštenju.

Uspostavljanjem saobraćaja u Crnotravskoj stvoreni su uslovi za nastavak radova na izgradnji saobraćajne veze Borska ulica – saobraćajna petlja „Lasta” – sektor 2 sa infrastrukturom.

Tokom izvođenja radova u zoni raskrsnice ulica Vojvode Stepe i Save Maškovića, od 19. jula do 23. avgusta, predmetna raskrsnica biće zatvorena, zbog čega će doći do izmena u režimu saobraćaja i trasa linija javnog prevoza.

Saobraćaj će biti preusmeravan i odvijaće se sledećim ulicama:

– u pravcu Autokomande – naselje Kumodraž, ulicama Vojvode Stepe, Bose Milićević, Bulevarom oslobođenja, Bebelovom, Vojvode Stepe do naselja Kumodraž;

– u pravcu naselje Medaković – Banjica (VMA): Ulicom braće Jerković, Kružnim putem Voždovac, Bulevarom Peka Dapčevića, Vojvode Stepe, Bebelovom, Bulevarom oslobođenja i Crnotravskom ulicom;

– u pravcu Voždovac – naselje Braće Jerković, ulicama Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića, Kumodraškom, Darvinovom i Zaplanjskom.

Vozila sa linija javnog prevoza radiće na sledeći način:

– tramvajske linije 9, 10 i 14 – skraćuju se do tehničke okretnice na Trošarini i nose oznake 9L, 10L i 14L;

– autobuska linija 33 – u oba smera autobusi će ići ulicama Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića, Kumodraškom, Bulevarom Peka Dapčevića do Farmaceutskog fakulteta, Ulicom vojvode Stepe i dalje redovnom trasom;

– autobuska linija 49 – u oba smera autobusi će ići ulicama Crnotravskom, Paunovom, Baštovanskom, Bebelovom, internom saobraćajnicom u zoni terminusa „Voždovac”, Vojvode Stepe, Bulevarom Peka Dapčevića, Voždovačkim kružnim putem i dalje redovnom trasom u naselju Stepa Stepanović;

– autobuska linija 50 – u oba smera autobusi će saobraćati ulicama Voždovačkim kružnim putem, Bulevarom Peka Dapčevića, Vojvode Stepe, internom saobraćajnicom u zoni terminusa „Voždovac”, Bebelovom, Baštovanskom, Bahtijara Vagabzade i dalje redovnom trasom;

– autobuske linije 403, 405, 406, 407, 408 i 503 – skraćuju se do terminusa „Banjica 2” i nosiće oznake 403L, 405L1, 406L1, 407L1, 408L i 503L;

– minibus linija 406L – u oba smera vozila će saobraćati od terminusa „Banjica 2” ulicama Paunovom, Baštovanskom, Bebelovom, internom saobraćajnicom u visini terminusa „Voždovac”, Ulicom vojvode Stepe i dalje redovnom trasom;

– minibus linija 409 nosiće oznaku 409L – trasa linije ostaje nepromenjena u oba smera, samo se polazno/dolazno stajalište premešta iz zone terminusa „Voždovac” na zonu „Banjica 2”;

– trolejbuske linije 40 i 41 – kao i do sada, trolejbusi će ići skraćenom trasom do stare okretnice na Banjici i nosiće oznake 40L i 41L;

– uspostavl?a se privremena autobuska linija 9A (Banjica 2 – Kumodraž 2) koja će u oba smera od Banjice 2 ići Paunovom, Baštovanskom, Bebelovom, internom saobraćajnicom u zoni terminusa „Voždovac”, Ulicom vojvode Stepe, Bulevarom Peka Dapčevića do Kumodraža 2;

– lokalna autobuska linije 41A – vozila će i dal?e saobraćati od stare okretnice na Banjici ulicama Crnotravskom, Paunovom, Baštovanskom, Paunovom do Banjice 2.

Ostale linije koje opslužuju širu zonu radova – 47, 48, 78, 401 i 402 nastavljaju sa radom na postojećim trasama.

Privremeno se uspostavlja stajalište: „Darvinova 1” u Kumodraškoj ulici za liniju 33 u smeru ka gradu, na poziciji EDB stuba prekoputa postojećeg stajališta „Darvinova”.

I dalje će funkcionisati privremeno uspostavljena stajališta:

– Paunova 1” u Baštovanskoj ulici kod kućnog broja 8, na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 90 metara posle zone raskrsnice sa Paunovom ulicom, smer ka Ulici Bahtijara Vagabzade za liniju 50;

– „Paunova 1” u Baštovanskoj ulici, u visini tramvajske okretnice „Banjica”, to jest u visini EDB stuba koji se nalazi oko 75 metara posle zone raskrsnice sa Paunovom ulicom – smer ka Bebelovoj ulici za linije 49 i 50.

I dalje su ukinuta stajališta:

– „Paunova” u Crnotravskoj ulici – smer ka Miljakovcu 3 za liniju 50;

– „Paunova” u Crnotravskoj ulici – smer ka terminusu „Voždovac” za linije 49, 50, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503;

– „Trošarina” u Ulici Save Maškovića, u oba smera, za linije 49 i 50;

– „Pet solitera” u Ulici Bahtijara Vagabzade, u oba smera, za liniju 50;

Iako su letnji meseci i sezona godišnjih odmora pogodni za radove zbog smanjenog obima saobraćaja na ulicama, Sekretarijat za javni prevoz apeluje na građane da imaju razumevanja i strpljenja prilikom vožnje, kao i da obavezno poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju.

