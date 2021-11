RHMZ: Stiže krajem dana i u toku noći

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalom delu mestimično sa kišom, navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Kako navodi RHMZ, krajem dana se na planinama očekuje sneg, i tokom noći očekuje ponegde i u nižim predelima.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće od četiri do devet, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, posle podne i uveče u padu. U Beogradu će biti pretežno oblačno, veći deo dana suvo i hladno, posle podne i uveče povremeno sa slabom kisom, a u visim delovima grada moguća je i pojava kratkotrajnog snega. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni, posle podne i uveče u padu.

Prema izgledima vremena do 6. decembra, u utorak umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo još ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima mestimično sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), na planinama sa snegom uz slabljenje i postepeni prestanak padavina. U sredu toplije i u većem delu suvo sa dužim sunčanim intervalima, samo na severu i istoku ujutro i pre podne oblačno ponegde sa slabom kišom.

Od četvrtka pretežno oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

(Tanjug)

