RHMZ: Sutra oblačno, uveče moguća kiša

U Srbiji će sutra biti oblačno, posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa, vetar slab do umeren.

U Beogradu će biti oblačno, uveče u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom.

Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni.

U Srbiji će narednih sedam dana biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Dnevna temperatura do petka malo ispod ili oko proseka, a zatim u porastu.

U Beogradu u narednih sedam dana promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Do petka temperatura oko proseka, a zatim u porastu.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 26. april 2021. godine:

Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pogoršanju tegoba kod reumatičara i psihički obolelih osoba.

Poseban oprez i striktno poštovanje prepisane terapije savetuje se osobama sa varijabilnim krvnim pritiskom.

Kod zdravih osoba su mogući umor i neraspoloženje. Neophodna je dodatna koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

(Beta)

