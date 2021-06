RHMZ upozorava: Danas i sutra veoma visoka temperatura

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas i sutra na području Srbije biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 36 do 39 stepeni, a lokalno i 40, osim na severozapadu zemlje gde će sutra najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35 stepeni Celzijusa.

Od subote do ponedeljka temperatura će opasti pet do osam stepeni, a zatim će ponovo biti veoma toplo.

U Srbiji će sutra biti veoma toplo, pre podne sunčano, posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuje veća količina padavina i pojava grada.

Vetar će biti slab promenljiv, na severu i zapadu slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 17 do 25 stepeni, najviša dnevna od 36 do 39, lokalno i 40, osim na severozapadu zemlje gde će biti od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će takodje biti veoma toplo, pre podne sunčano, posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 20 do 24, najviša dnevna oko 36 stepeni Celzijusa.

Za vikend će temperatura biti niža za pet do osam stepeni, a zatim sledeće sedmice biće ponovo toplije s dnevnim temperaturama iznad proseka za ovaj period godine. Vreme će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u centralnim i južnim, a u nedelju samo u brdsko-planinskim predelima.

Slično vreme predvidja se u Beogradu u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za petak, 25. jun:

Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja savetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje direktnog izlaganja suncu.

Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama u kojima „temperatura ne sme biti niža od osam stepeni Celzijusove skale u odnosu na spoljašnju“ – preporučuje RHMZS.

Tokom popodneva i večeri, posebno u severnim delovima zemlje, oprez se savetuje pacijentima sa respiratornim problemima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.