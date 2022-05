RHMZ upozorava na nepogode: Upaljen narandžasti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas biti nestabilno vreme, sa pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode – grad i jak vetar, sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

U Šumadiji, zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, i na Kosovu i Metohiji će na snazi biti narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

U ostalim delovima Srbije na snazi će biti žuti meteo-alarm, što znači da će vreme biti potencijalno opasno.

Prognoza za naredne dane

U Srbiji danas veoma toplo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode – grad i jak vetar, sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima, upozorio je RHMZ.

Ujutru na severu umereno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, lokalni pljuskovi sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima.

Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i jak vetar.

Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz promenljivu oblačnost mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a mogući su grad i jak vetar.

Od četvrtka promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

