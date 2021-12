RHMZ upozorava: Prete 2 stvari

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem severu, ujutru i pre podne očekuje se kiša koja će se ponegde lediti pri tlu, dok je po podne moguća pojava snega, uz istovremeni prestanak padavina sa zapada.

Vetar slab i umeren, u južnim predelima jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak, u ostalim krajevima severozapadni i zapadni, koji će krajem dana biti u skretanju na zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura od -1 na severozapadu, do 8 C na jugoistoku, najviša dnevna od 0 na severu do 10 C na jugoistoku. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom, kasnije po podne očekuje se prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni i zapadni, koji će krajem dana biti u skretanju na zapadni i jugozapadni. Temperatura bez većeg koleganja, od jedan do tri stepena Celzijusa.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno oblačno, u većini dana suvo. Kiša se očekuje u sredu i četvrtak (29. i 30. decembar) i ponedeljak (3. januar), na visokim planinama sa snegom. Temperatura iznad prosečnih vrednosti.

Treba napomenuti da je RHMZ izdao i upozorenje.

„U toku jutra i prepodneva na severu Bačke i Banata kiša koja će se ponegde lediti pri tlu (poledica)“, stoji u objavi ove ustanove i ističe se da je upozorenje na snazi do 17 sati.

Zavod je takođe upozorio da je moguće da se na visinama do 1.500 metara očekuje otapanje snežnog pokrivača.

(Tanjug, B92)

