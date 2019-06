RHMZ upozorenje: Stiže nam VRELI TALAS!

Topli talas u trajanju od najmanje pet dana počeće 13. juna na teritoriji skoro cele Srbije, upozorava na svom sajtu Republički hidro-meteorološki zavod.

S obzirom na intezitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena, navodi se u upozorenju RHMZ-a.

Na sajtu RHMZ-a se može videti da vrednosti UV indeksa rastu te će u narednim danima u pojedinim mestima dostići novo 10 koji je okarekterisan kao vrlo visok.

Prema prognozi RHMZ-a u Srbiji će u utorak biti sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i u planinskim predlima, ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistocni.

Najniža temperatura od 13 do 21 stepen C, a najviša od 28 do 32.

I u Beogradu će u utorak biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim vetrom.

Najniza temperatura oko 21 stepen C, a najvisa oko 31.

Sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 31 do 37 stepeni zadržaće se do kraja sedmice

Samo se u sredu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugoistoku ponegde očekuje kratkotrajni pljusak.

Početkom naredne sedmice naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.

