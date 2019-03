BEOGRAD – U Srbiji se sutra očekuje sunčano i toplo s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, saopštio je republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od tri do 10 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26.

