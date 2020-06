Rok za konstituisanje skupština opština 60 dana

BEOGRAD-Rok za konstituisanje skupština opština u Beogradu je 60 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora na gradskim opštinama, izjavio je predsednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević.

On je Tanjugu rekao da je, od dana proglašenja konačnih rezultata izbora na gradskim opštinama, predsednik skupštine iz prethodnog saziva dužan da u roku od 15 dana zakaže novu konstitutivnu sednicu skupštine opštine koja, navodi, može biti održana u roku do 60 dana. To, dodao je, znači da od trenutka proglašenja konačnih rezultata u roku od 60 dana moraju biti konstituisane skupštine gradskih opština.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.