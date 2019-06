Šabac dobija novi plan razvoja

Članovi Privrednog saveta grada Šapca danas su u okviru redovne sednice u Gradskoj kući upoznati sa metodologijom izrade Plana razvoja grada Šapca od 2020. do 2030. godine, kao i sa izradom Generalnog urbanističkog plana grada Šapca.

Skupu su prisustvovali i članovi radne grupe za izradu novog dokumenta.

Razlika između danas predstavljenog i prethodnih planova je uključivanje najšire zajednice u njegovu izradu: privrednih društava, preduzetnika, udruženja građana i svih pojedinaca koji žele da Šabac bude po meri svih njegovih građana.

„Da bi znali kuda grad treba da ide u narednih deset godina, potrebno je da čujemo svakog građanina, svako društvo, svaku organizaciju. Siguran sam da su to preduslovi da dobijemo dokument koji neće ostati samo na papiru, već plan razvoja u pravom smislu tih reči. To je jedini način da Šabac bude mesto iz kog ljudi neće hteti da odlaze, već će u njemu videti svoju ličnu, porodičnu i profesionalnu budućnost, a možda će to biti mesto u koje će neki ljudi hteti da se vrate, a mi ćemo ih pozvati onako kako to i dolikuje“, rekao je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.

Prema rečima Mirjane Mecić-Marinković, načelnice Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, konkretne radnje u izradi Plana počeće u septembru, u skladu sa novim zakonom o planskom sistemu i metodologijom koja prati evropske standarde.

„Za sada smo definisali pet ključnih oblasti kojima ćemo se baviti u ovom strateškom dokumentu. To su infrastruktura, društveno blagostanje, ekonomski razvoj, ekologija i dobra uprava. U okviru ovih oblasti biće podoblasti, a sve u skladu sa preporukama privrede i nevladinog sektora“, objasnila je Mecić-Marinković.

