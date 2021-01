Sahranjen jedan od osnivača i dugogodišnji urednik agencije Beta, Dragan Janjić

Jedan od osnivača i dugogodišnji glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta, Dragan Janjić sahranjen je danas na beogradskom groblju Orlovača.

U prisustvu članova porodice, prijatelja i brojnih kolega novinara, od Janjića se oprostio direktor Bete Radomir Diklić navodeći da su porodica i agencija bila dve najveće Janjićeve ljubavi i brige.

Podsetio je da je Janjić 1994. godine sa još sedmoro kolega, „slušajući svoju savest i čuvajući profesionalni integritet i poštenje“, pokrenuo novinsku agenciju Beta.

„Beta se vrlo brzo nametnula kao pouzdan i verodostojan izvor informisanja za domaću i medjunarodnu javnost, posebno u sukobima u BiH. Glavnu zaslugu za to imao je Janje – kako smo ga zvali. On je vodio dopisničku mrežu koja se javljala sa svih zaraćenih strana“, rekao je Diklić.

Naveo je da Janjić „nikada nije frizirao“ vesti sa ratišta u BiH, čak ni kada su dolazile sa Majevice gde je rodjen ili iz Tuzle gde se školovao.

„Samo njegova duša je znala kako mu je bilo. Njegova Bosna je patila i on sa njom, ali ne i novinarska istina o svim posledicama tadašnje sulude politike i postupaka. Zahvaljujući njegovom ogromnom naporu, Beta je uspešno pokazala i dokazala da pravo novinarstvo jeste i mora ostati odgovoran i nadasve častan poziv. Taj kvalitet je Beta, zahvljajući Draganu, zadržala do danas“, rekao je Diklić.

Ocenio je da je Janjić bio model agencijskog novinara, te je njegova smrt ogroman gubitak za Betu.

„Bio je beskompromisni borac za slobodnu novinarsku reč, za poštovanje etike u novinarstvu i za bolje sutra svih nas. Njegova nesebičnost, spremnost da pomogne mladjima, izraženi smisao za kolektivni rad, nedostajaće svima u Beti. Trebaće mnogo napora i predanog rada da se popuni praznina nastala Draganovim odlaskom“, kazao je Diklić.

Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i jedan od osnivača agencije Beta, Dragan Janjić iznenada je preminuo prošlog četvrtka u 65. godini.

Janjić je rodjen 6. oktobra 1955. u mestu Lopare, u Bosni i Hercegovini. Završio je Filološki fakultet u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo je u agenciji Tanjug gde je radio od 1983. do 1994. kao novinar, reporter i urednik. Jedan je od osnivača nezavisne novinske agencije Beta u kojoj je od 1994. do 2000. bio urednik unutrašnje redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika a od 2000. do 2007. glavni i odgovorni urednik.

Od 2007. do 2008. bio je zamenik ministra za kulturu i informisanje, 2008-2010. bio je zamenik glavnog urednika Politike a od 2010. do 2016. savetnik za medije Zaštitnika gradjana.

U Betu se na mesto glavnog i odgovornog urednika vratio 2016. godine.

Tokom dugogodišnje novinarske karijere beskompromisno se borio za objektivnost i profesionalnost u izveštavanju i prava i položaj novinara i nezavisnih medija. Bio je član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Komisije za zaštitu novinara i jedan od inicijatora osnivanja nezavisnog sindikata novinara i član sindikata Nezavisnost.

(Beta)

