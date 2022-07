Saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta 2025. godine

Najvredniji projekat u dosadašnjoj saradnji Srbije i Kine u okviru inicijative „Pojas i put“, procenjen na dve milijarde dolara je izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta.

Pruga će biti duga 305 kilometara i na njoj će se vozovi kretati brzinom 200 kilometara na sat. Radovi su počeli krajem 2017. godine i do sada je u saobraćaj puštena deonica od Beograda do Novog Sada, duga 74,9 kilometara, a u toku su radovi na deonici Novi Sad-Subotica-madjarska granica, u dužini 108 kilometara.

„Izvodjač radova na deonici od Novog Sada do Subotice je konzorcijum kineskih železnica koji se do sada vrlo uspešno dokazao i pokazao na izgradnji brze pruge na deonici od Beograda do Stare Pazove. Konzorcijum kineskih železnica na osnovu svih onih iskustava koje imamo iz prve faze radova, i na kraju krajeva, evo već uspešnog funkcionisanja saobraćaja vozova brzinom od 200 km/h, dokazao je da može da realizuje ovakve projekte uspešno i kvalitetno. Vrednost posla je 1,16 milijardi dolara, ogromna cifra“, rekao je Nenad Stanisavljević, PR Infrastrukture železnice Srbije.

Izgradnja deonice od Novog Sada do Subotice finansira se delom iz kineskog kredita, delom iz budžeta Srbije.

Benefiti izgradnje prve pruge za velike brzine u Srbiji su, osim što se skraćuje vreme putovanja, podizanje standarda gradjana i omogućavanje kvalitetnijeg života svih ljudi duž pruge. U prethodnih par meseci oko 400.000 putnika se vozilo tom prugom od Beograda do Novog Sada, vozom nazvanim zbog brzine simbolično „Soko“, koji tu relaciju prelazi za oko 35 minuta.

„Veliki deo srpske privrede je bio uključen u realizaciju ovog projekta i na neki način na izgradnji pruge za velike brzine od Beograda do Nvogo Sada i dalje ka Budimpešti. Taj deo železničke industrije će u potpunosti steći iskustva i reference da i u narednom periodu može da konkuriše za izvodjenje ovakvih ili sličnih radova i kada je reč o Srbiji, i kada je reč o medjunarodnim projektima i posebno kada je reč o inostranim tržištima. To su sve benefiti za Srbiju, za srpske gradjane i za srpsku privredu koja će dobiti mnogo kvalitetniji, efikasniji i brži transport robe“, istakao je Stanisavljević.

Do sada se vozom od Beograd do Budimpešte putovalo oko osam sati, a kad pruga bude kompletno gotova putovanje će trajati najviše dva i po sata. To će, po izjavama najviših državnih zvaničnika Srbije i Madjarske, još više zbližiti dve zemlje i dva naroda koji sada imaju veoma dobre sveukupne odnose.

„Brza pruga od Beograda do Subotice, odnosno do granice sa Madjarskom, će biti završena i puštena u saobraćaj do kraja 2024. godine, a sa obzirom da Madjarska sve intenzivnije radi na izgradnji ove pruge od Budimpešte prema Srbiji, planirano je da već u 2025. godini vozovi brzinom od 200 kilometara na sat povezuju glavne gradove Srbije i Madjarske“, dodao je Stanisavljević.

Srbija ima ambiciozne planove dalje izgradnje brzih pruga, u čemu bi učešće mogle da imaju kineske gradjevinske firme. Najavljeno je da u oktobru počinju radovi na železničkom Koridoru 10, odnosno brzoj pruzi od Beograda do Niša, a taj projekat bi trebalo da bude završen u naredne tri i po godine.

