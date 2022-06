Saobraćaj na Divčibarama obustavljen zbog trke „Heroji br. 126. Vojin“

Za potrebe realizacije memorijalne trke „Heroji br. 126. Vojin“ na Divčibarama danas je od 12 do 14 časova obustavljen saobraćaj na stazi trke, koja vodi do centra Divčibara, zatim do hotela Maljen, gde je planiran okret i povratak istim putem do Kraljevog stola, navodi Auto-moto savez Srbije (AMS S).

Zbog atletske trke „Heroji br. 126 Vojin“ obustavlja se saobraćaj na državnom putu II A reda broj 175, Mionica – Divčibare, od skretanja za naselje Kraljev sto do centra Divčibara, saopštili su Putevi Srbije.

(Tanjug)

