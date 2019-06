Šapčani spašavaju drvorede

Zbog pojave lisnih vaši na drvoredu lilijadendrona u Pop Lukinoj ulici u Šapcu, gradske službe su danas izašle na teren kako bi proverili stanje u kom se nalaze sva stabla u gradu.

U „patroli“ je bio i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, koji je rekao da mu se prethodnih dana javilo nekoliko sugradjana iz ovog dela grada, zabrinutih zbog stanja u kom se nalazi drvored.

„Ovo su nova stabla, pa su se gradjani zabrinuli zbog pojave žutog lišća. Odmah smo reagovali i na teren su izašle gradske službe koje su utvrdile koji je problem u pitanju. Iako su stabla odmah pregledana i tretirana, danas sam dao nalog da se proveri stanje svih stabala u gradu. Cilj nam je da sačuvamo svako stablo i da što više ozelenimo grad. To je ono što je važno za budućnost svih nas. Očekujem brz odgovor na pitanje u kakvom su stanju ostala stabla u Šapcu“, rekao je gradonačelnik.

On je za jesen najavio veliku akciju sadnje drveća u Savaparku, koju će Grad organizovati zajedno sa šabačkim privrednicima.

„Jesen je pravo vreme da se posade novi drvoredi. A zadovoljstvo je što će sadnja biti realizovana na incijativu gradskih privrednika. Zato će Grad i ubuduće voditi računa o svakom stablu, jer pokazujemo da nam je svima važno da ozelenimo našu okolinu”, poručio je Zelenović.

Andrijana Žikić, saradnik za nadzor za zelenilo u Gradskoj upravi grada Šapca, objasnila je da su lisne vaši, zbog vremenskih uslova koji su bili pogodni za njihovo razmnožavanje – obilnih kiša i naglog skoka temperature, napale novi drvored u Pop Lukinoj ulici.

„I blaga zima im je išla u korist, pa su se brzo razvijale. Predstoji nam praćenje i drugih stabala na kojima smo primetili lisne vaši, kako bismo ih tretirali na vreme. Juče je obavljen prvi krug tretiranja fungicidima i insekticidima sa zemlje. To tretiranje ćemo ponoviti za deset dana. Ovo tretiranje uopšte nije štetno po okolinu i ljude, kao ni lisne vaši, osim što prljaju kolovoz i automobile“, napomenula je ona.

