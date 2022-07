Sapic: Beograđanima bazeni neophodni, cak i ako prave minus

MLADENOVAC – Beograđanima su bazeni neophodni čak i ako prave minus, izjavio je danas gradonačelnik Aleksandar Šapić i dodao da bi cene karata za bazene mogle da budu jeftinije, ali da bi u tom slučaju više novca iz budžeta moralo da se donira sportskim centrima.

Na pitanje šta misli o cenama prestoničkih bazena i da li su one pristupačne, Šapić je novinarima u Mladenovcu rekao da pretpostavlja da su cene ekonomske.

„Te cene mogu da budu i niže, ali onda morate dodatno da subvencionišete iz gradskog budžeta, mora više novca da se donira sportskim centrima, jer oni moraju da plate grejanje vode, sve ono što podrazumeva održavanje tih objekata, pre svega bazena“, objasnio je Šapić.

Dodao je da je ista situacija kao sa GSP-om koji se, kako je naveo, sa 110 miliona evra danas subvencioniše iz gradskog budžeta.

Šapić je rekao da bi cena karata za bazen, kada bi bila

objektivna ekononomska, bila daleko veća ako se uzme u obzir koliko košta održavanje jednog bazena.

Naveo je da ima ideju šta bi po tom pitanju moglo da se uradi, ali da ne želi sada da priča o tome.

Šapić je rekao da je nešto na tom polju radio na Novom Beogradu gde su, dodao je, poslednjih par godina tokom celog leta bili besplatni odlasci na bazen.

„Da ne bude sada da to najavljujem za ceo grad, ovog leta ne, ali bićete vrlo brzo obavešteni jer imam ideju kako možemo da dođemo do značajnih ustupaka i na tu temu, da što veći broj Beograđana može da ide na bazen, da može to sebi da priušti. Na Novom Beogradu sam uspeo, da li ću da uspem to u ostalim delovima grada videćemo, ali mislim da hoću“, dodao je Šapić.

On je danas u Mladenovcu obišao renovirani bazen Sportskog centra „Ljubomir Ivanović Gedža“, čime je u toj beogradskoj opštini zvanično počela kupališna sezona.

Na Tašmajdanu je na primer dnevna karta za otvoreni bazen 450 dinara, a u Sportskom centru „Milan Gale Muškatirović“ 400 dinara za odrasle.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.