Sapic: Vaucerima pomazemo deci i roditeljima pred Novu godinu

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić održao je danas sastanak sa direktorima svih beogradskih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, i informisao ih o proceduri podele vaučera, u iznosu od 6.000 dinara, koje će dobiti sva deca u Beogradu, zaključno sa učenicima četvrtog razreda srednje škole, kao i zaposleni u obrazovnim i predškolskim ustanovama.

Na sastanku u MTS dvorani, Šapić je govorio i o proširenju kapaciteta za dnevne boravke u osnovnim školama, jer postoji objektivna potreba za produženim boravkom određenog broja dece u školama, saopštila je Gradska uprava.

Šapić je rekao da je javna nabavka za vaučere raspisana i da očekuje da krajem novembra ili početkom decembra budu spremni za podelu.

„Imam iskustvo kao predsednik opštine Novi Beograd sa ovakvom vrstom pomoći deci, odnosno roditeljima, i realizacija je zaista bila odlična. Insistirao sam na tome da se ne uplaćuje novac na račune roditelja, već da to bude vaučer koji se može iskoristiti za široki spektar proizvoda, od školske preko sportske opreme do svega drugog što spada u potrebe najmlađih“, rekao je Šapić.

Pojasnio je da novac koji se uplaćuje na račun može, ne greškom ili namerom roditelja, već zbog drugih stvari, poput raznih administrativnih zabrana ili dugova, da završi na drugom mestu.

Takođe, ukoliko bi novac bio uplaćivan na račune, bilo bi komplikacija poput razvedenih roditelja i donošenja odluka o tome kome će sredstva biti uplaćena, dodao je Šapić.

On je istakao da je u vreme sprovođenja ove akcije na Novom Beogradu, kada je bio predsednik opštine, posetio svako odeljenje i želeo da deca čuju da im to pripada, ali da je to sada fizički nemoguće uraditi, zbog broja škola i predškolskih ustanova.

Šapić je istakao da je to način na koji će novac sigurno doći do dece, koja takođe treba da znaju da im to sleduje.

„Zbog toga je moja odluka bila da budu podeljeni vaučeri koji se mogu iskoristiti na više načina. Sredstva mogu da budu potrošena ođednom, iz više puta, a može da se doplati i potreban iznos za nešto što košta više od vrednosti vaučera“, rekao je gradonačelnik.

Ukazao je i da je svaki direktor škole dužan da ima spisak dece i da zaduži vaučere shodno broju dece i zaposlenih na spisku.

„Decembar i januar su najteža dva meseca za svaki kućni budžet u Srbiji i zbog toga želim da sve bude obavljeno na vreme, kako bismo roditeljima olakšali finansijsko funkcionisanje pred novogodišnje i božićne praznike“, rekao je Šapić.

Primera radi, objasnio je gradonačelnik, roditelj dvoje dece koji radi u školi ili predškolskoj ustanovi dobiće tri vaučera.

„Voleo bih da ovo postane praksa i da Grad svake godine obezbeđuje sredstva, koja bi u budućnosti bila i značajnija. Takođe, želeo bih da u budućnosti Beograd obezbedi i novogodišnje paketiće za svu decu“, rekao je Šapić.

On je, takođe, pokrenuo temu proširivanja kapaciteta za dnevne boravke jer, kako je rekao, sve više roditelja ima potrebu za dužim ostankom dece u školi.

„Postojeći kapaciteti nisu dovoljni i u nekim školama postoji ozbiljan problem po ovom pitanju. U narednom periodu kontaktiraćemo sa svim školama kako bismo napravili liste prioriteta“, rekao je Šapić.

Dodao je da njegova ideja da u svakoj školi bude povećan kapacitet dnevnog boravka.

„Želimo da vidimo gde su najhitnije potrebe za proširenjem kapaciteta, uz naravno, uslov da sve i estetski bude urađeno kako treba, a ne da se naruži kompletna slika ustanove zarad proširenja kapaciteta“, naveo je gradonačelnik.

Zato bi, kaže, svaka škola trebalo da odredi prostor gde bi mogao da se proširi kapacitet, a na Gradu je da u narednim odlukama o budžetima uvrsti i tu stavku.

Sastanku sa direktorima škola i predškolskih ustanova prisustvovala je zamenica gradonačelnika Vesna Vidović, kao i sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Nenad Radić.

(Tanjug)

