Šarčević: Gimnazijalci nisu opterećeni, izborni programi relaksiraju

Reforma obrazovanja donela je gimnazijalcima čak 17 nastavnih predmeta koji se brojčano ocenjuju i jedan koji se ocenjuje opisno, a majka gimnazijalaca iz Čačka je zbog tolikog broja predmeta uputila pismo ministru koje se velikom brzinom proširilo društvenim mrežama i dobilo podršku velikog broja ljudi.

Ministar prosvete Mladen Šarčević je, medjutim, prilikom jučerašnjeg boravka u Nišu kazao da gimnazijalci zapravo nemaju 17 predmeta, jer su već su medju njima neki predmeti, a neki programi.

„To nije 17 predmeta. Kad neko broji, broji i predmete i programe. Programi nisu obavezni“, izjavio je Šarčević.

On je rekao da je kurikulum gimnazija u Evropi 33 do 35 časova, a da smo mi imali u gimnazijama 31 čas.

„Cilj je da se neko ne optereti, već da uzme ono što voli. Ukoliko ste upisali gimnaziju, čak opšti smer, vi do završetka mature i dalje ne znate šta ćete, Vama se nije nudila šansa da probate razne stvari, a izborni programi imaju to za cilj. Tako da je to nešto što relaksira, a pored toga gimnazije mogu da predju u jednosmenski rad“, izjavio je Šarčević.

Prema njegovim rečima, u reformi gimnazija biće ukupno 12 posebnih programa.

„Ove godine kreću programi nadareni za sport, nadareni za umetničke gimnazije, prvi put će krenuti program za novinarstvo, za scenske i razne modele vizuelne umetnosti, prvi put će krenuti program nadareni za društvene nauke, pre svega za istoriju i geografiju“, kazao je Šarčević.

On je rekao da Ministarstvo prosvete „više ide na to da se deca orijentišu specijalizacijama“.

„Izborni programi pomažu, ali dobijamo i novu strukturu u takvim gimnazijama, nije 30 djaka u razredima nego 20. To je bolja zaposlenost nastavnika, to su bolji uslovi rada i očekujemo bolji kvalitet i rezultate“, naglasio je Šarčević.

Kako je najavio, na jesen će tri gimnazije u Srbiji, po jedna u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, uvesti nastavu isključivo na engleskom jeziku i polaganje medjunarodne mature, čime se podiže apsolutni kvalitet obazovanja.

Pismo majke iz Čačka okačeno je i na oglasnoj tabli škole koju njena deca pohadjaju, a ona je na Tviteru prokomentarisla rečima: „Nisu svi kukavice. Ipak je moja bivša škola sačuvala deo hrabrosti i integriteta gradjenog od 1837. godine“.

Pismo prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Šarčeviću,

Ako trenutno niste u solarijumu možda će vam neko od Vaših posilnih dati na uvid ovo pismo jedne poprilično besne majke dvoje gimnazijalaca. U ovom trenutku, moja deca me obaveštavaju da noćas neće spavati, jer zbog Vaše genijalne reforme obrazovanja imaju osamnaest predmeta, sedam časova svakoga dana (osim dana kada imaju deset časova).

Zbog toga im je dan od 24 časa kratak za sve obaveze koje imaju, druženje, izlasci i bavljenje vanškolskim aktivnostima misaona imenica.

Kako Vas nije sramota? Sedite u Vladi punoj lažnih diplomaca i plagijatora koji za svo vreme školovanja nisu učili koliko ovi šesnaestogodišnjaci za sedam dana. Kradete im detinjstvo i mladost, zašto?

Da bi im se škola smučila i da kada dodje vreme za fakultet budu demoralisani, umorni a bez dovoljno znanja?

Četiri nova predmeta smišljena da obezbede dovoljan fond časova za profesore zaposlene preko partijske linije čine da deca ne mogu da se posvete u potrebnoj meri predmetima zbog kojih su upisali prirodno-matematički smer.

„Jezik, mediji, kultura“, preko potreban predmet u zemlji medijskog mraka, rialiti programa i nepismenih botova? Dobro je što se niste setili da udžbenik iz ovog predmeta pišu Beba Popović i Željko Mitrović.

„Održivi razvoj“, licemerno je mala reč. Gurate reke u cevi, u druge prosipate otpadne vode, treće prodajete. Sečete drveće, sve prekrivate betonom, mi smo kolonija koja ne može da se održi a kamoli da se razvija.

„Pojedinac, grupa, društvo“, to ima logike. Deca treba da uče o zemlji u kojoj sve zavisi od pojedinca koji preko poslušne grupe upravlja društvom?

„Umetnost i dizajn“, o umetnosti valjda uče na časovima likovnog, muzičkog i književnosti? Osim ako ne mislite ne naprednu, dadaističku umetnost ružnog i dizajniranja stvarnosti u režiji jednog čoveka?

Čujem da uvodite i obavezno predškolsko obrazovanje za trogodišnjake. Kasno je to, da razmislite da uvedete obavezno predškolsko obrazovanje od jaslica?

Možda tako uspete da sprečite decu da nauče da misle i postanu gradjani po vašoj meri, navodi se u pismu majke iz Čačka.

