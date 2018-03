Šareno: Stiže proleće a ni zima se ne da, ovako će vreme biti u aprilu

Tokom aprila možemo očekivati tri letnja, a imaćemo i do četiri mrazna dana, kada će minimalna temperatura biti manja od nule, prognoza je Nacionalnog centra za klimatske promene Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dugoročna prognoza za naredni mesec pokazuje da će april biti topliji i prosečno vlažan.

Prema do sada poznatim podacima, vreme za period oko Uskrsa biće prosečne za to doba godine. Naime, očekuje se da će temperature ići od 10 do 15 stepeni, međutim tih dana biće i velikih šansi za kišu.

Ipak, u celoj Srbiji očekuje se da u aprilu srednja maksimalna temperatura vazduha bude od 17 do 19 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 12 C, pise „Blic“.

Međutim, vreme nas neće poslužiti celog meseca. U aprilu nećemo imati samo prolećne temperature, već i mrazne dane.

Očekuje se da broj mraznih dana, kada je minimalna temperatura manja od nule, u nižim predelima bude maksimum do četiri dana, a u brdsko planinskim krajevima od 7 do 18 dana.

Na sreću, neće biti samo kiše i par hladnih dana. U aprilu se prognoziraju i tri prava letnja dana u nižim predelima, što znaci da će tih dana maksimalna dnevna temperatura ići i do 25 stepeni.

Tokom aprila se prognozira prosečna količina padavina u većem delu zemlje, a na severozapadu manji suficit padavina.

Srednja aprilska količina padavina, u nižim predelima, biće od 50 do 70 milimetara. Očekuje se da u aprilu broj dana sa padavinama, u nižim predelima, bude od 11 do 14 dana, a u brdsko – planinskim krajevima do 18 dana.

April u 2017. godini smatra se da je bio 15. najkišniji mesec u Srbiji od kada se meri temperatura. Međutim, najveća kolicina padavina tokom aprila zabaležena je 2014. godine, godina kada su zabležene i velike poplave u Srbiji.

Najviša maksimalna temperatura od 29,1 stepen Celzijusa zabeležena je u Valjevu i to 27. aprila. Nasuprot tome, najniža aprilska temperatura proaale godine bila je – 12,8 stepeni, koja je izmerena na Kopaoniku 22. aprila.

Sneg u aprilu ni prošle godine nije bila nikakva novost. Osim na planinama, 19. aprila se zabeleo Palić, gde je palo 4 centimetara snega, kao i Somboru i Loznica.

